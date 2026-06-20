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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Crysencio Summerville selló la goleada de Países Bajos ante Suecia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El neerlandés puso cifras definitivas para el elenco naranja.

Crysencio Summerville selló la goleada de Países Bajos ante Suecia
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Tras lucida y veloz maniobra individual, el delantero Crysencio Summerville selló la goleada de Países Bajos ante Suecia al decretar el 5-1 con un disparo bajo, imposible para el portero escandinavo.

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