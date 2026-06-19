¿Cuándo y dónde ver el crucial duelo de Ecuador ante Curazao en el Mundial?

Ecuador disputará su segundo partido del Mundial de Norteamérica este sábado ante Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la fecha dos del Grupo E y buscará reponerse de la dolorosa derrota sufrida en la agonía ante Costa de Marfil.

El cotejo pactado para las 20:00 horas (00:00 GMT) tendrá transmisión televisiva en DSports. Mientras que en streaming podrá ser visto en DGO y Paramount+.

"La Tri" viene de caer 1-0 ante Costa de Marfil tras un gol en los instantes finales del encuentro, que los condenó a una situación de vida o muerte en su grupo, teniendo la obligación de ganar para seguir en contención de un cupo en dieciseisavos de final.

Por otro lado, el conjunto caribeño, debutante en citas planetarias, fue aplastado 7-1 por Alemania y cayó al mismo pozo que los sudamericanos, ubicándose en el último puesto por la gran diferencia negativa de gol que arrastran.

Todos los detalles de este partido los podrás seguir en la cobertura del Marcador Virtual en Cooperativa.cl