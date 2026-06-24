¿Cuándo y dónde ver el decisivo duelo de Ecuador y Alemania en el Mundial 2026?

Ecuador enfrenta este jueves a Alemania, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un duelo decisivo en el cierre del Grupo E del Mundial 2026 que se celebra en Norteamérica.

El partido está programado para las 16:00 horas (20:00 GMT) y será transmitido en TV abierta por Chilevisión, en TV cable por DirecTV, y en streming por las plataformas Disney+Premium y Paramount+.

Los ecuatorianos, dirigidos por Sebastián Beccacece, están terceros con solo un punto, por lo que están obligados a lograr una inédita victoria ante los alemanes y esperar una derrota de Costa de Marfil ante Curazao para clasificar a 16avos.

Del mismo modo, si Costa de Marfil gana, Ecuador a lo único que puede aspirar es estar entre los mejores terceros, pero aún así debe ganar a toda costa ante los alemanes.

Los teutones, en cambio, ya aseguraron el liderato del Grupo E, por lo que afrontarán el partido con la intención de dar rodaje a los suplentes.

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