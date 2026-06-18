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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Brasil ante Haití en el Mundial 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La verdeamarela quiere conseguir su primer triunfo en la cita planetaria.

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Brasil ante Haití en el Mundial 2026?
 Agencia Xinhua
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La selección brasileña disputará su segundo duelo este viernes en el Mundial 2026 ante Haití en el Lincoln Field de Filadelfia por la fegunda fecha del Grupo C, donde el elenco sudamericano buscará su primer triunfo en la cita planetaria.

El encuentro pactado para las 20:30 horas (00:30 GMT) tendrá transmisión televisiva en DSports. Mientras que en streaming podrá ser visto en DGO y Paramount+.

La verdeamarela viene de empatar 1-1 ante Marruecos en su debut, lo que dejó varias dudas, por lo que quiere conseguir su primer triunfo. Mientras que Haití luchó ante Escocia pero cayó 1-0 en su primer encuentro de la cita planetaria.

Todos los detalles de este partido los podrás seguir en la cobertura del Marcador Virtual en Cooperativa.cl

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