¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Argentina y Jordania en el Mundial?

Argentina y Jordania se enfrentarán este sábado por el cierre del Grupo J en el Mundial de Norteamérica en un duelo intrascendente para ambos combinados.

El partido está programado para las 22:00 horas (02:00 GMT) en el AT&T Stadium de Dallas y la transmisión por TV estará a cargo de DSports y en streaming por la plataforma Paramount+.

El elenco trasandino, dirigido por Lionel Scaloni, llega ya clasificado a este partido, teniendo asegurado el primer lugar de la zona gracias a las históricas actuaciones de su astro Lionel Messi, quien ha marcado los cinco goles de la selección en el certamen.

Por otro lado, los asiáticos firmaron su eliminación tras perder sus dos cotejos anteriores y buscarán despedirse del torneo de buena forma ante la "Albiceleste".

Podrás seguir el encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl