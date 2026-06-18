¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Paraguay y Turquía en el Mundial 2026?

La selección de Paraguay jugará su segundo duelo en el Mundial 2026 ante Turquía en el Levi's Stadium por la fegunda fecha del Grupo D, donde el elenco sudamericano buscará recuperarse de la goleada ante los anfitriones.

El encuentro pactado para las 23:00 horas (03:00 GMT) tendrá transmisión televisiva en DSports. Mientras que en streaming podrá ser visto en DGO y Paramount+.

La escuadra albirroja quiere buscar su primer triunfo en la cita planetaria tras caer goleados por 4-1 ante Estados Unidos en su debut. Por su parte Turquía también sufrió una dolorosa caída 2-0 ante Australia.

Todos los detalles de este partido los podrás seguir en la cobertura del Marcador Virtual en Cooperativa.cl