Canadá logró su primer triunfo en Mundiales con un historiado 6-0 sobre Catar

El equipo de Canadá cosechó una goleada de dulce y agraz ante Catar por la segunda fecha del Mundial 2026, pues el abultado 6-0 significó su primera victoria en la historia de la cita planetaria, pero también lamentó la grave lesión de un titular.

La contienda, que también tuvo el comentado debut del árbitro chileno Cristián Garay, tuvo el gol de Cyle Larin para abrir la cuenta(17'), un triplete de Jonathan David (28', 45+3', 90+1'), Nathan Saliba (64') y una anotación en contra de Mohammed Manai (75').

Los asiáticos terminaron con nueve hombres por las expulsiones de Homam El-Amin (33') y Assim Madibo, quien a los 51' fracturó a Ismael Koné.

- Más detalles en instantes.