¿Cuándo y dónde ver la "final" entre Paraguay y Australia en el Mundial?

La selección de Paraguay tendrá un trascendental duelo ante Australia este jueves 25 de junio, con la misión de sellar la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido arrancará a las 22:00 horas de Chile (02:00 GMT) en San Francisco, Estados Unidos. La transmisión por TV estará a cargo de DSports (y su señal en Paramount+), Chilevisión y el plan premium de Disney+ con el equipo de ESPN.

Ambos equipos llegan empatados con tres puntos, pero los oceánicos llegan con ventaja para el enfrentamiento directo: La diferencia de gol hace que a los australianos les baste un empate.

También podrás seguir el encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.