Cuatro empates en un mismo día del Mundial igualaron una marca tras 68 años

El Mundial 2026 registró una particular marca estadística luego de que cuatro partidos disputados el mismo día terminaron en empate, algo que no ocurría en una Copa del Mundo desde hace 68 años, según informó FIFA.

La serie comenzó con la sorpresiva igualdad sin goles entre España y Cabo Verde, y continuó con los empates de Bélgica ante Egipto por 1-1, Uruguay contra Arabia Saudita por 1-1 e Irán frente a Nueva Zelanda por 2-2.

El antecedente se remonta al 15 de junio de 1958, durante el Mundial de Suecia, cuando también hubo cuatro empates en una misma fecha: Alemania-Irlanda del Norte 2-2, Paraguay-Yugoslavia 3-3, Suecia-Gales 0-0 e Inglaterra-Austria 2-2.

La diferencia es que en aquella jornada se jugaron ocho compromisos en total, mientras que en esta ocasión todos los partidos del día terminaron igualados, lo que convirtió a la fecha en una rareza dentro de la historia mundialista.