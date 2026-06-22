Dembelé soltó la diestra en el área y asestó el tercer golpe de Francia contra Irak

Ousmane Dembelé se encargó de anotar el 3-0 parcial para Francia ante Irak en Filadelfia, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

El delantero, Balón de Oro en 2025, recibió una gran asistencia de Michael Olise y soltó el derechazo en el área, superando a la débil defensa de los iraquíes.

Revisa el gol de Dembelé: