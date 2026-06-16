Deschamps elogió a Mbappé: "Es el mejor goleador de la historia"

Didier Deschamps, entrenador de Francia, destacó este martes la actuación de Kylian Mbappé en la victoria de "Les Bleus" por 3-1 ante Senegal en el Mundial de Norteamérica, partido donde Mbappé convirtió un doblete y se convirtió en el máximo goleador de la historia del combinado galo.

El estratega afirmó que es un jugador decisivo y celebró que se haya transformado en el máximo artillero de la selección.

El delantero sumó 58 goles con Francia en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 encuentros que disputó con el cuadro europeo.

"Es el mejor goleador de la historia, y aun así hay gente que lo va a criticar. Es excepcional, y siempre lo he dicho. Él tiene la capacidad de darle la vuelta a un partido, de darle la victoria a su equipo", elogió el DT.

Agregó que, además de batir el récord, Mbappé "hace muchísimo por toda la plantilla como capitán".

"No, no es egoísta, es simplemente excepcional. Es un jugador siempre decisivo en los campeonatos", afirmó.

El siguiente desafío de Francia por el Grupo I será contra Irak el 22 de junio en Philadelphia y cerrará la fase grupal ante Noruega el 26 en Boston.