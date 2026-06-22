Deschamps y el triunfo ante Irak: Estoy contento esta noche, clasificamos

El técnico de Francia, Didier Deschamps, destacó la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras la victoria sobre Irak por 3-0 este lunes, en un historiado partido en Filadelfia.

"Conseguimos la victoria y estoy contento esta noche. Es algo muy positivo, clasificamos", declaró Deschamps en la sala del prensa del Lincoln Financial Field.

El estratega "galo" se refirió a la actuación de su equipo, donde apuntó a la pausa de dos horas que se vivió por la alerta de tormenta eléctrica.

"La primera parte ya fue buena, quizá soy demasiado exigente. En la segunda parte hemos tenido una remontada total, lo que no era fácil teniendo en cuenta lo que había pasado", comentó.

También habló sobre el rol de Dembele y su nivel actual: "No hay ningún problema con Dembelé, tiene confianza en sí mismo. Puede que cause revuelo, pero si no es él, será otro. Tengo fe en él. Tiene que volver a encontrar su ritmo, que es diferente al que tiene en su club. Físicamente, está mejorando cada vez más", comentó.

Por último, palpitó el duelo contra Noruega, programado para el viernes a las 15:00 horas (19:00 GMT), por el liderato del Grupo I.

"Estoy convencido de que el tercer partido será decisivo para nuestra posición final este grupo", cerró.