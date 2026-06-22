DT de Austria fue categórico con Messi: No es uno de los mejores, es el mejor

El DT de Austria, Ralf Rangnick, llenó de elogios a Lionel Messi luego de la derrota 2-0 ante Argentina, por la segunda fecha del Mundial 2026.

"Cuando hay alguien que tiene 39 años y anota dos goles en este partido y cinco goles en general al inicio de un Mundial marca la diferencia", dijo el seleccionador austríaco en rueda de prensa.

Rangnick fue aún más categórico con el capitán argentino: "Sabíamos que Messi está a otro nivel. Nos ha mostrado hoy que no es uno de los mejores, sino que es el mejor", afirmó.

El técnico también reconoció errores propios en el segundo tanto de Argentina: "En el segundo gol también fallamos nosotros. Es nuestra culpa", apuntó.

De todas formas, Rangnick reclamó por la jugada del primer gol argentino y apuntó al arbitraje: "En el primer gol, desearía que el cuarto árbitro le hubiera pedido al colegiado hacer lo que hizo antes en el penal y haberle pedido que fuera al VAR. Hubo una falta sobre Schlager".

El entrenador de Austria, además, contestó con un "claro" cuando fue consultado sobre si ve a Argentina en las instancias finales de la competición, aunque evitó proyectar un eventual cruce con España en dieciseisavos de final.

"No voy a responder a esta pregunta, porque primero tenemos que clasificarnos para la siguiente ronda del Mundial. No importa a quién nos vamos a enfrentar. Tenemos que asegurarnos la victoria en la última jornada", señaló.

Rangnick también destacó la actuación de su selección pese a la derrota: "Parece que la mayor parte del partido jugamos exactamente cómo habíamos planeado. Fuimos valientes, con mucho coraje con y sin balón".

Por último, el DT sostuvo que Austria pudo acercarse más en el marcador: "En el segundo tiempo hicimos mejor trabajo, excepto los últimos cinco minutos. El resultado pudo haber sido 1-0… o 1-1 si llegamos a marcar nuestras ocasiones".