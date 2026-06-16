DT de RD del Congo y el debut contra Portugal: "No es solo Cristiano Ronaldo"

El francés Sebastien Desabre, seleccionador de la República Democrática del Congo, anticipó en conferencia de prensa lo que será su debut mundialista ante Portugal de este miércoles 17 de junio, con el foco en hacer un buen trabajo colectivo ante las individualidades del rival.

"Nos centramos en lo que hacemos mejor, es un maratón de tres partidos. Jugamos contra una de las mejores selecciones del mundo, conocemos el equipo, respetamos muchísimo a Portugal, es de las mejores del mundo, pero tenemos mucha fuerza y vamos a comenzar con nuestro estilo de juego", afirmó.

"Si estamos aquí es porque trabajamos duro, la primera victoria para nosotros es estar aquí. Queremos avanzar de ronda, este es el objetivo y tenemos una estrategia para eso", insistió.

Desabre dejó claro que la clave para sacar un buen resultado ante Portugal será "el trabajo en equipo, no es solo Cristiano Ronaldo".

Por otro lado, el DT lamentó el impedimento de ingreso a una parte de sus fanaticada, en medio de múltiples complicaciones del Mundial con los visados a Estados Unidos.

"Nos entristeció que algunos de nuestros aficionados que estuvieron con nosotros desde el primer día no pudieran viajar y ver los partidos, pero intentaremos hacerles felices cuando nos vean, estén donde estén", afirmó Desabre.

"Veremos si estamos preparados o no, los chicos están listos, tenemos a 100 millones de congoleños que nos mirarán, queremos mostrar coraje y haremos todo lo posible", afirmó el técnico.

El encuentro de congoleños y lusos comenzará a las 13:00 horas de Chile (17:00 GMT) en Houston. Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.