Manouchehri sugiere que exsubsecretario usó triquiñuela para aparecer limpio de drogas

La oposición instó al exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez a que se someta al testeo de la contramuestra tomada en junio, en la cual dio positivo, luego del resultado negativo que arrojó el nuevo examen que se realizó, con el que busca revertir su salida del Gobierno y retomar sus funciones.

La controversia se originó la semana pasada cuando el Ejecutivo solicitó la renuncia de la ahora exautoridad tras dar positivo en un examen de drogas realizado por el laboratorio Corton Health que, mediante un comunicado, ratificó el resultado positivo luego de un nuevo análisis e informó, el jueves, que Rodríguez aún no solicita procesar la contramuestra que se encuentra en su poder.

Sin embargo, el otrora subsecretario señaló haber "perdido la confianza" en ese laboratorio para que realice el testeo e informó de una nueva prueba capilar que realizó en el centro médico de la Universidad Católica, cuyo resultado fue negativo, aunque el proceso ha generado dudas en el mundo político debido a que fue informado solo cinco días después de su realización, pese a que el estándar técnico es de hasta 20 días.

Desde el Congreso, el diputado Daniel Manouchehri (PS) criticó la estrategia de la exautoridad y manifestó que realizarse otro examen en lugar de la contramuestra es "como repetir una prueba, pero con una vara más baja".

"Ese examen no permite hablar seriamente de una (eventual) reintegración (al Gobierno, como pretende Rodríguez). Que se analice la contramuestra y punto. Si sale negativo, habrá que evaluar todos los antecedentes, y si vuelve a salir positivo, se acaba la discusión", enfatizó el parlamentario de oposición.

En una postura similar, el diputado Boris Barrera (PC) apuntó que la reintegración de Rodríguez en el cargo "es irrelevante en relación al tema de fondo, lo claro es que salió positivo. Ellos (los laboratorios) pueden determinar cuándo alguien consumió algún medicamento o alguna sustancia relacionada con medicina, o cuando es consumo problemático, y ese es el que se anunció".

Oficialismo apunta a "un error o manipulación" del primer examen

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara de Diputados, sostuvo que el exsubsecretario "ha demostrado con esta nueva prueba que pudo haber habido un error o una manipulación en el primer laboratorio, y lo primero es esclarecer eso".

Ante un eventual regreso, aseguró que las puertas están "abiertas en el Gobierno, y puede volver a eso o a otra cosa, dependerá del Presidente de la República".

En tanto, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) señaló que, ante un procedimiento delicado, "el laboratorio tiene que entregar resultados y certeza y no transformarse en parte de la polémica. Las declaraciones y las publicaciones que ha hecho el laboratorio han generado dudas que, perfectamente, se podrían haber evitado".

"Lo fundamental es contar con una contramuestra que entregue todas las garantías de objetividad y de rigor. Si finalmente esa contramuestra resulta negativa, evidentemente que cambia el escenario y se abren nuevas posibilidades", puntualizó.

"Puede una contramuestra dar negativo si antes dio positivo"

El exsubsecretario Rodríguez se sometió, además, a otros dos exámenes de pelo -cuyos resultados siguen pendientes-, y a un testeo de orina realizado en el Laboratorio Bionet, que también arrojó negativo.

No obstante, en este último se tomó la muestra de hasta 30 días previos, por lo que la oposición enfatiza que no es comparable con el análisis de pelo practicado en junio.

Desde el punto de vista médico, el único examen que puede confirmar o descartar el resultado del test de junio es la contramuestra obtenida en aquella ocasión, sobre la cual Rodríguez se ha negado a realizar un análisis en el mismo laboratorio.

El doctor Leonel Rojo, toxicólogo de la Universidad de Santiago (Usach), explicó que una contramuestra "puede dar un resultado negativo si antes dio positivo, eso es posible, dependiendo del método que se aplique".

"¿Se puede analizar (esa contramuestra) en otro laboratorio? Sí, se puede, siempre que se respete algo que se llama la cadena de custodia, que es el traslado de la muestra desde un laboratorio al otro", subrayó el especialista.

Actualmente, la Subsecretaría que dejó Rodríguez es ocupada de forma interina por el coordinador de Regulación Económica Tomás Bunster, quien es jefe de asesores del Ministerio de Hacienda.