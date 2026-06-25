El catarí Assim Madibo conoció la dura sanción que recibió tras la dura entrada a Koné

El comité disciplinario de la FIFA impuso al catarí Assim Madibo una sanción de cinco partidos de suspensión tras ser expulsado en el partido del pasado 18 de junio ante Canadá, disputado en el BC Place de Vancouver.

La decisión fue adoptada en aplicación del artículo 14.1 (juego sucio grave) del Código Disciplinario de la FIFA. El catarí ya no pudo jugar este miércoles en el último partido de la primera fase del torneo en el que su selección perdió ante Bosnia y Herzegovina por 3-1, con lo que terminó cuarta del Grupo B y por lo tanto eliminada.

Madibo fue expulsado a los 51 minutos del encuentro por una dura entrada sobre Ismael Koné, que sufrió una doble fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda y deberá estar alejado de los terrenos de juego entre cinco y seis meses.

El futbolista catarí se mostró muy afectado por los efectos de su acción. Incluso, acompañado por el ministro de Deportes y Juventud de Catar, visitó a Koné en un hospital de Vancouver donde estuvo hospitalizado.