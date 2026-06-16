El emotivo gesto de la selección de Irán: Dedicó su primer gol a las víctimas de Minab

La participación de la selección de Irán en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 sumó un nuevo de alta carga emotiva y memoria histórica tras el empate de ayer lunes frente a Nueva Zelanda.

Esto, porque el combinado iraní dedicó su primera anotación del compromiso a las 168 niñas fallecidas en la localidad de Minab. En señal de tributo, el equipo adoptó simbólicamente la denominación de "Minab 168", buscando canalizar el duelo que afecta a su población.

Ya en su arribo a Tijuana, México, el plantel lució insignias en la solapa con el número 168 en recuerdo al número de niños que murieron en la mencionada ciudad durante un ataque aéreo con tres misiles Tomahawk de Estados Unidos el 28 de febrero de 2026.