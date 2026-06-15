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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

El insólito dato que dejó Oyarzábal en el debut de España: Estuvo 30 minutos sin tocar la pelota

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero jugó todo el partido y en total tuvo menos contacto con el balón que el arquero.

El insólito dato que dejó Oyarzábal en el debut de España: Estuvo 30 minutos sin tocar la pelota
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España debutó con un pálido empate sin goles ante Cabo Verde en el Mundial 2026 y el partido en Atlanta dejó un insólito dato de uno de sus protagonistas, el delantero Mikel Oyarzábal.

El futbolista de Real Sociedad, quien jugó todo el partido, estuvo 30 minutos consecutivos sin tocar la pelota, un registro que no ocurría, de acuerdo a los datos estadísticos de Opta, desde el Mundial de Inglaterra 1966.

Incluso en el registro total sus números fueron negativos: Solo tuvo 11 contactos con el balón, incluso menos que el arquero Unai Simón (12).

Otro que tuvo negativos números fue el volante Gavi, de Barcelona: Jugó 71 minutos y en ese tiempo perdió 10 balones, sin disparos al arco, sin pases claves, sin regates y sin ningún centro exitoso.

El próximo partido de España en el Mundial será el domingo 21 de junio, ante Arabia Saudita, a las 12:00 horas (16:00 GMT), nuevamente en Atlanta.

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