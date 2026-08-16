Poduje espera aumento de 23,9% para presupuesto del Minvu en 2027

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, espera que el presupuesto de su cartera aumente un 23,9% en 2027, con el objetivo de financiar los planes habitacionales del Gobierno y reforzar el papel de la construcción en la generación de empleo.

En entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado sostuvo que el Minvu necesita recursos adicionales para avanzar en la meta de 400 mil viviendas durante el actual período presidencial y proyectó que, con la cartera operando a plena capacidad, podrían generarse cerca de 190 mil empleos.

"Esperamos un aumento considerable en nuestro presupuesto", afirmó Poduje, quien cifró posteriormente ese incremento en 23,9% respecto de los recursos asignados para este año. Según detalló, unos 150 mil empleos estarían asociados a nuevas viviendas, 20 mil a reparaciones y cerca de 26 mil a obras urbanas, como pavimentos, parques, áreas verdes y sedes vecinales.

El ministro planteó que este incremento no sería incompatible con el ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo, aunque sostuvo que los recortes deberían realizarse en otras áreas. "Se puede hacer ajuste fiscal, sí, pero no en ministerios que mueven la inversión y generan empleo, como el nuestro", señaló.

Construcción como motor de reactivación

Poduje sostuvo que el Minvu debiera tener un tratamiento distinto dentro del ajuste fiscal, debido al peso que la construcción tiene en la inversión y el empleo. Según explicó, esa definición no proviene solo de su cartera, sino que ha sido planteada por Hacienda dentro de la estrategia de reactivación económica del Gobierno.

"Vivienda, como el mismo ministro Quiroz ha dicho, es un motor de la reactivación económica, el principal", afirmó. Por ello, defendió que los recortes se concentren en otras reparticiones y planteó que será Hacienda la encargada de definir cómo financiar el aumento solicitado. "Nosotros necesitamos lo que le he nombrado para ser un pilar de la reactivación económica de Chile, y Hacienda tiene que ver de dónde saca y dónde recorta", sostuvo.

A ese escenario se suma la presión que ha enfrentado el presupuesto de Vivienda por la reconstrucción en Biobío y Ñuble. Poduje detalló que durante los últimos cinco meses la cartera ha utilizado cerca de 320 mil millones de pesos de sus programas regulares, mientras espera recibir 465 mil millones de pesos contemplados para financiar esos trabajos.

El ministro advirtió que esa situación tiene un límite. "Hemos tenido que funcionar con recursos haciendo magia y ya no podemos hacer más", afirmó, agregando que, si los fondos no llegan, el Minvu tendría que detener parte de la reconstrucción hasta que los recursos sean aprobados.

La tramitación de la Ley de Presupuestos 2027 comenzará en septiembre, instancia en la que deberá definirse si la cartera obtiene el incremento solicitado por Poduje.