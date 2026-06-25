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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

El tunecino Ellyes Skhiri marcó el segundo autogol más rápido en la historia de los Mundiales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Solo unos segundos separaron al infortunio del capitán de "Las Águilas de Cartago" del deshonroso récord.

El tunecino Ellyes Skhiri marcó el segundo autogol más rápido en la historia de los Mundiales
 EFE
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Además del golpe en el marcador, el autogol del capitán Ellyes Skhiri ante Países metió a Túnez en la historia negativa de la Copa del Mundo, al ser la segunda anotación en propio arco más rápida en la historia de la cita planetaria.

El número "17" despejó mal y mandó el balón directo a la red en el 0-1 al minuto 02:20; solo 10 segundos más que el récord absoluto.

La primera posición del deshonroso ranking sigue en manos del bosnio Sead Kolašinac, quien batió su arco a los 02:10 ante Argentina en la fase de grupos de Brasil 2014.

Top 3 de los autogoles más rápidos de los Mundiales:

  1. Sead Kolašinac, Bosnia-Herzegovina: 02:10 minutos (vs. Argentina. Brasil 2014)
  2. Ellyes Skhiri, Túnez: 02:20 minutos (vs. Países Bajos. Norteamérica 2026)
  3. Carlos Gamarra, Paraguay: 02:44 minutos (vs. Inglaterra. Alemania 2006)

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