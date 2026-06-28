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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

El uruguayo Manuel Ugarte se rompió los ligamentos cruzados en partido contra España

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante estará por lo menos nueve meses fuera de las canchas.

El uruguayo Manuel Ugarte se rompió los ligamentos cruzados en partido contra España
 Agencia Xinhua
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El volante uruguayo Manuel Ugarte se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante el partido contra España, el viernes en Guadalajara, que marcó la eliminación de la Celeste del Mundial.

Ugarte, jugador de Manchester United fue sustituido en la primera parte del partido que perdió Uruguay por 0-1 en la última jornada del Grupo H.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció este domingo en un comunicado la peor de las presunciones que se tenían para la lesión del centrocampista de 25 años.

Agregó la entidad que que se encuentra trabajando en conjunto con Manchester United para evaluar los próximos pasos con el jugador.

Ugarte se lesionó en el tramo final del primer tiempo del encuentro jugado en el estadio Akron de Guadalajara, y fue retirado en camilla de la cancha.

Urgarte, titular habitual, había jugado 72 minutos en el partido de debut que terminó empatado 1-1 con Arabia Saudí, 70 en el 2-2 con Cabo Verde y 45 en la derrota por 0-1 ante la Roja.

Con apenas dos puntos acumulados sobre nueve posibles, la Celeste se quedó afuera de la Copa del Mundo y se convirtió en una de las grandes decepciones del torneo.

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