Estados Unidos doblegó a Australia y avanzó en la Copa del Mundo
El combinado local se sumó a México como los dos anfitriones clasificados.
El combinado local se sumó a México como los dos anfitriones clasificados.
Los anfitriones en la Copa del Mundo 2026 se están haciendo respetar y, tal como lo hizo México, la selección de Estados Unidos se impuso 2-0 ante Australia en Seattle para meterse a los dieciseisavos durante la segunda fecha del Grupo D.
Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino replicaron la fórmula que los llevó a golear a Paraguay en su debut, por lo que con un inicio encendido fue Folarin Balogun quien metió el centro para el autogol de Cameron Burgess (11') que abrió el marcador.
Posterior a esto, el partido siguió siendo de dominio para los norteamericanos en Lumen Field y, antes del descanso, Alexander Freeman (44') apareció cazando un disparo que quedó suelto en el área y duplicó las diferencias ante los oceánicos.
En el complemento el ritmo del cotejo disminuyó, con los estadounidenses resistiendo ante las piernas frescas que Tony Popovic intentó darle a su escuadra con sus variantes.
El pitazo final selló la clasificación para los anfitriones, que llegaron a 6 puntos, dejando segundo a los australianos con 3. Todo esto, a la espera del cruce entre Turquía y Paraguay, que cayeron en su estreno.
Estados Unidos cerrará su periplo en el Grupo D midiéndose a los turcos en el SoFi Stadium de Inglewood el 25 de junio. En tanto, Australia cerrará ante los paraguayos la misma jornada en el Levi's Stadium de Santa Clara.