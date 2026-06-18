"Estaré allí para apoyarlo": Madre de Vozinha podrá viajar al Mundial tras intervención política en EE.UU.

Ana Cándida Évora, madre de Vozinha, el arquero y figura de la selección de Cabo Verde, finalmente podrá viajar a Estados Unidos para ver a su hijo competir por primera vez en una Copa del Mundo, luego de que se destrabara su situación de visado.

Inicialmente, Évora no pudo asistir al debut de su selección frente a España debido al alto costo económico que representaba el viaje, provocado por una fianza de 15.000 dólares exigida bajo las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.

La situación se dio a conocer públicamente a través del propio futbolista (cuyo nombre real es Josimar Évora Dias) en una emotiva entrevista tras el histórico empate sin goles ante el combinado español, partido en el que Vozinha fue la gran figura de los "Tiburones Azules".

Las declaraciones del guardameta conmovieron a diversos sectores, llegando al líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, quien decidió intervenir activamente en el caso.

"Hablé con el secretario de Estado, Marco Rubio, y le pedí al Departamento de Estado que hiciera todo lo posible para que su madre pudiera asistir al próximo partido de Cabo Verde contra Uruguay", explicó Jeffries.

Tras la gestión, el Departamento de Estado confirmó la suspensión temporal de las tasas de visado y de la fianza impuesta a ciudadanos de unos 50 países —entre ellos Cabo Verde—, medida que busca evitar que los visitantes permanezcan en territorio estadounidense tras la expiración de sus permisos.

Con el panorama resuelto, Ana Cándida Évora prepara sus maletas para acompañar a su hijo en el duelo ante la escuadra uruguaya. "Estaré allí para apoyarlo, darle fuerza y ánimo. Le daré un abrazo después del partido", expresó emocionada.