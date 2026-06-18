Los factores detrás del débil 1,5% estimado para el PIB

Entre señales de alivio inflacionario y una preocupante rebaja en las expectativas de crecimiento se mueve hoy la economía nacional. Los datos del último IPoM confirman que, si bien factores externos como la baja global en el precio del petróleo darán un respiro inmediato a las bencinas, los problemas estructurales internos siguen frenando la actividad local.

Frente a este diagnóstico mixto, econmistas adviertieron en El Primer Café la creciente dependencia de Chile del ciclo internacional y la urgencia de avanzar en acuerdos clave.

Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián y exsubsecretario, señaló en El Primer Café que el IPC de abril recibió un impacto directo de un punto completo por el alza de precios, pero mayo entregó señales de alivio.

"La mala noticia, obviamente, viene por parte del crecimiento, con una caída importante en la proyección. Lo más probable es que tengamos un crecimiento en torno a un punto y medio. Pero la buena noticia son las proyecciones más bien de mediano plazo hacia el 27-28, con techo de crecimiento del 3 y del 2,75", sostuvo Weber.

Al cuadro interno se suma una variable externa de peso: el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que pone fin al bloqueo del Estrecho de Ormuz y reduce las presiones sobre el precio del petróleo. La ENAP ya anunció una nueva baja en el valor de las bencinas.

Para el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes, Álvaro García Marín, el IPoM confirma una tendencia preocupante: "Lo que deja claro este informe es que la economía chilena se ha vuelto mucho más dependiente del ciclo externo".

Weber, en tanto, subrayó la urgencia de debatir el proyecto de reconstrucción como condición para recuperar el crecimiento de tendencia: "Es un escenario mixto, pero refuerza la importancia de poder hacer las cosas distinto, de discutir seria y consensuadamente el proyecto de ley de reconstrucción, que es además el primer pilar que planteó el Consejo Fiscal Autónomo para aumentar la sostenibilidad de las cuentas públicas".