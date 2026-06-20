Fernando Ortiz tras victoria ante Recoleta: Acá lo más importante es el equipo y no el individualismo
El técnico argentino valoró la entrega del plantel.
El técnico argentino valoró la entrega del plantel.
El técnico argentino de Colo Colo, Fernando Ortiz, recalcó la entrega del equipo tras la victoria por 0-3 ante Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura por la tercera fecha de la Copa Chile.
"Estamos creciendo, trabajando, corrigiendo, mejorando, insistiendo. Es algo que hemos reiterado en muchísimas ocasiones y por lo menos dentro de la cancha se ve lo que uno quiere y pretende, y hoy nos acompañan los resultados, que es lo más importante", dijo.
También recalcó el juego del conjunto "textilero": "Hoy enfrentamos a un gran rival. Me gustó mucho la idea que tiene Recoleta, la lleva a cabo, se lo dije recién al entrenador, lo felicité. Más allá del resultado, es fútbol, pero tiene un buen equipo y me gustó mucho. Nosotros seguimos creciendo, la competencia que juguemos la vamos a tomar con la seriedad que se merece estar en esta institución", comentó.
Además Ortiz se refirió a la posibilidad de sumar nuevos nombres: "He tenido diálogo con el presidente, hemos intercambiado opiniones. No hay nada concreto como para decir un nombre o una posición. Seguiremos hablando. El mercado está abierto. Siempre y cuando ambos creamos que es lo mejor para la institución".
Por último habló sobre la ausencia de Javier Correa en el encuentro: "Tuvo una sobrecarga muscular, lo que el club notificó. Hoy ha trabajado muy bien, mañana va a volver a trabajar y seguramente el día lunes, cuando nos reintegremos todos, él va a estar para competir o si no le daremos un tiempo más.