Fernando Ortiz tras victoria ante Recoleta: Acá lo más importante es el equipo y no el individualismo

El técnico argentino de Colo Colo, Fernando Ortiz, recalcó la entrega del equipo tras la victoria por 0-3 ante Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura por la tercera fecha de la Copa Chile.

"Estamos creciendo, trabajando, corrigiendo, mejorando, insistiendo. Es algo que hemos reiterado en muchísimas ocasiones y por lo menos dentro de la cancha se ve lo que uno quiere y pretende, y hoy nos acompañan los resultados, que es lo más importante", dijo.

También recalcó el juego del conjunto "textilero": "Hoy enfrentamos a un gran rival. Me gustó mucho la idea que tiene Recoleta, la lleva a cabo, se lo dije recién al entrenador, lo felicité. Más allá del resultado, es fútbol, pero tiene un buen equipo y me gustó mucho. Nosotros seguimos creciendo, la competencia que juguemos la vamos a tomar con la seriedad que se merece estar en esta institución", comentó.

Además Ortiz se refirió a la posibilidad de sumar nuevos nombres: "He tenido diálogo con el presidente, hemos intercambiado opiniones. No hay nada concreto como para decir un nombre o una posición. Seguiremos hablando. El mercado está abierto. Siempre y cuando ambos creamos que es lo mejor para la institución".

Por último habló sobre la ausencia de Javier Correa en el encuentro: "Tuvo una sobrecarga muscular, lo que el club notificó. Hoy ha trabajado muy bien, mañana va a volver a trabajar y seguramente el día lunes, cuando nos reintegremos todos, él va a estar para competir o si no le daremos un tiempo más.