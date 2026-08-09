Exembajador Depolo contra el Ejecutivo: "Una fuerza que no cambia un ápice es una secta de fanáticos"

El exembajador de Chile en Brasil y militante FA, Sebastián Depolo, criticó al Gobierno de Kast por "no abrirse al debate" sobre los efectos negativos de la despachada megarreforma, y expresó que "una fuerza política que llega a La Moneda y no cambia un ápice es una secta de fanáticos".

En entrevista con La Tercera, el sociólogo -que postula al Comité Central del FA en la lista de la actual timonel, Constanza Martínez, contra la diputada y jefa de bancada Gael Yeomans- afirmó que el proyecto estrella del Ejecutivo "tendrá patas cortas".

"(La despachada ley) intenta responder a problemas nuevos con soluciones antiguas. Existe poca evidencia -o evidencia controvertida- de que reducir de esa manera los impuestos a los sectores de mayores ingresos genere crecimiento y empleo. El ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz y el Gobierno del Presidente Kast no se abrieron a ese debate", manifestó Depolo.

"Esos efectos (sobre el desarrollo) son inciertos. En cambio, sí conocemos otros que se producirán: habrá menor recaudación fiscal, mayor concentración de la riqueza, probablemente aumentará la deuda pública y se recortarán servicios destinados a la ciudadanía", agregó.

Esta intransigencia que el otrora embajador atribuye al Ejecutivo le recordó el debate legislativo que se desarrolló para despachar la reforma de pensiones, sindicada como el legado de la Administración Boric: "(Ahí) tuvimos que ceder en cuestiones que, desde nuestra posición, eran muy difíciles, y una parte de la derecha también estuvo disponible para hacerlo. (Pero) el Partido Republicano no tuvo esa disposición. Nunca ha mostrado una voluntad sincera de diálogo", acusó.

"Debemos estar siempre disponibles para dialogar, siempre que se trate de un diálogo genuino. Una fuerza política que llega al Gobierno y no cambia un ápice es una secta de fanáticos", alertó el fundador de Rumbo Colectivo, centro de pensamiento del FA.

"Cuando uno gobierna, tiene que resolver problemas y eso es distinto de estar en la oposición (...). Todavía es temprano para emitir un juicio lapidario, pero creo que el Partido Republicano y el Presidente Kast aún no comprenden plenamente que son Gobierno. Todavía no asumen los sacrificios que exige ejercer la magistratura más alta del país, incluso respecto de las propias ideas. Nosotros sí vivimos esa evolución, (pero) no veo aún una disposición equivalente en Republicanos", cerró.