FIFA desoyó a Irán y Egipto y permitirá banderas arcoíris en "Partido del Orgullo"

La FIFA no impedirá que los hinchas ingresen con banderas arcoíris al estadio cuando Irán enfrente a Egipto en el llamado "Partido del Orgullo", duelo del Mundial 2026 que se disputará en Seattle y que quedó rodeado de controversia por la postura de ambos países.

Según informó The Telegraph, el encuentro en el Lumen Field coincidirá con la celebración anual de la comunidad LGBTQ+ en Seattle, situación que generó reclamos de las federaciones de Irán y Egipto, que pidieron no ser asociadas con actividades vinculadas al PrideFest de la ciudad.

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, condenó la situación, mientras que la Federación de Egipto aseguró en un comunicado que escribió a FIFA para rechazar "categóricamente cualquier actividad relacionada con apoyar la homosexualidad durante el partido".

Sin embargo, el organismo rector del fútbol mundial sostuvo que el Mundial 2026 es un evento inclusivo y que las manifestaciones generales de derechos humanos, entre ellas las banderas arcoíris y otros símbolos vinculados a la orientación sexual e identidad de género, estarán permitidas dentro de los estadios siempre que respeten el código de conducta.

Desde la comunidad LGBTQ+ en Seattle esperan que el partido ayude a visibilizar un mensaje positivo. Dirigentes locales anticiparon una importante presencia de banderas y camisetas arcoíris en el estadio, en una ciudad que vive durante todo junio sus celebraciones del Pride.