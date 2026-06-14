Uruguay sufrió complicaciones antes de debutar en el Mundial por error de FIFA

La selección de Uruguay enfrentó complicaciones a pocas horas de su debut en el Mundial 2026, luego que el vuelo que debía trasladar al plantel desde Playa del Carmen hacia Miami sufriera un retraso por un error de FIFA en la documentación necesaria para el viaje.

Según informó Ovación, el chárter de la Celeste quedó demorado entre tres y cuatro horas debido a que el organismo debía gestionar un permiso para que la aeronave pudiera volar desde México a Estados Unidos, trámite que no estaba listo al momento de revisar el papeleo.

La situación generó incertidumbre en la delegación uruguaya, ya que el plantel debe cumplir con los plazos establecidos por el Mundial y arribar con 24 horas de anticipación a la ciudad donde disputará su partido ante Arabia Saudita.

Además, la demora puede provocar la suspensión de las conferencias de Marcelo Bielsa y José María Giménez, junto con una eventual multa para la AUF.