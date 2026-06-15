Francia quiere espantar el fantasma de 2002 en el debut ante Senegal en el Mundial 2026

Francia debutará este martes en el Mundial 2026 ante Senegal en un duelo del Grupo I, desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un partido marcado por el recuerdo de una de las mayores sorpresas en la historia del torneo: La victoria de los africanos sobre los europeos, en ese entonces campeones del mundo, en el partido inaugural de Corea y Japón 2002.

Pasaron 24 años después de esa noche histórica en Seúl. Ese equipo era candidato a repetir el título, con Zinedine Zidane, Thierry Henry y David Trezeguet como principales estrellas. Sin embargo, la derrota con Senegal fue una de las claves del fracaso en ese torneo, quedando eliminados en la fase grupal.

Este martes, Francia también llega con ese cartel de favorito y buscará espantar al fantasma de 2002, y con estrellas como Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro y bicampeón de la Champions con PSG.

Los galos, además, afrontan la Copa del Mundo con sed de revancha, tras haber perdido la final de Catar 2022 con Argentina, por lo que harán todo lo posible por evitar el fracaso y pelear por el tercer título en el torneo.

La formación francesa será con Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué y Mbappé.

Senegal, por su parte, afronta el torneo con ambición. En el recuerdo está el mítico triunfo sobre Francia en 2002, pero el fútbol del país africano se desarrolló y quieren ser la potencia de su continente.

De hecho, este año, Senegal ganó en cancha la Copa Africana de Naciones, aunque por una polémica en la final, la Confederación de Africa (CAF) lo despojó del título y se lo otorgó por secretaría a Marruecos.

Dolidos por esa polémica, los senegaleses intentarán limpiar sus heridas en la Copa del Mundo. Y buscarán puntos claves, ya que en el Grupo I también está Noruega, el equipo de Erling Haaland, otro candidato a avanzar de ronda.

La formación de Senegal será con Mendy; Koulibaly, Niakhaté, Diallo; Sabaly, Pepe Matar Sarr, Idrissa Gueye, Jakobs; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané.

El duelo será arbitrado por el australiano Alireza Faghani.

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