Francia se hizo respetar como candidato y superó a Senegal en su estreno mundialista

Comandados por un doblete de Kylian Mbappé, la selección de Francia se sacudió de los "fantasmas" del pasado, hizo respetar su candidatura y triunfó 3-1 ante Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por su debut en el Grupo I del Mundial 2026.

El conjunto galo, que no caía en un estreno desde hace 24 años precisamente ante este mismo rival, le costó destrabar el duelo ante un combinado africano que generó las opciones más claras en los pies de Nicolás Jackson (24') e Ismaïla Sarr (45+6').

No fue hasta el complemento que la jerarquía individual de los de Didier Deschamps se hizo sentir y Edouard Mendy se hizo figura. A la par de esto, el arbitro Alireza Faghani desestimaba un penal para los franceses gracias al VAR, evidenciando su clara cercanía con el gol.

Pese a la negativa, la escuadra subcampeona no bajó los brazos y Mbappé (66') hizo valer la primera conquista. Solo un minuto después, el juez anuló un tanto a Nicolas Jackson (67') y esto dolió más cuando Bradley Barcola solo necesitó dos minutos en cancha para sentenciar el partido (80').

Si bien todo apuntaba a que Senegal daba un final de infarto con el tardío descuento de Ibrahim Mbaye (90+5'), la figura de "Kiki" nuevamente volvió a aparecer con un remate de media vuelta (90+6') que sentenció toda aspiración del oponente en Nueva Jersey.

Con este triunfo, Francia tomó el liderato del Grupo I y Mbappé alcanzó cifras históricas al superar con 14 tantos los registros goleadores de leyendas como Just Fontaine y Lionel Messi.

El próximo desafío para los vigentes subcampeones del mundo será enfrentar a Irak el lunes 22 de junio, mientras que Senegal buscará recuperarse ese mismo día ante la Noruega de Erling Haaland en un duelo que asoma como decisivo para sus pretensiones de avanzar a octavos de final.