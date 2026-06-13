Gobierno de Ghana calificó de "injusta" la negativa de Canadá al ingreso de Thomas Partey

El Gobierno de Ghana calificó de "prepotente y extremadamente injusta" la decisión que Canadá tomó para denegar el visado a Thomas Partey, impidiendo así su participación en el debut del combinado africano ante Panamá el próximo 17 de junio en Toronto.

Según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Ghana, el departamento de inmigración denegó la solicitud basándose en procedimientos penales pendientes contra el volante, que "no han dado lugar a ninguna condena ni declaración judicial de culpabilidad".

Bajo ese panorama, la cancillería del país africano reafirmó el principio de presunción de inocencia y criticó que las autoridades de Ottawa se apoyen en acusaciones no probadas.

Además el Ministro de Asuntos Exteriores ghanés, Samuel Okudzeto Ablakwa, inició gestiones diplomáticas de urgencia y envió una nota oficial de protesta a la cancillería canadiense para exigir que se revoque de inmediato la medida.