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Gonzalo Plata aprovechó un córner e instaló la sorpresa ante Alemania
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El jugador ecuatoriano puso el 2-1.
El jugador ecuatoriano puso el 2-1.
Ecuador hizo crecer la ilusión en la Copa del Mundo luego que Gonzalo Plata apareció en la puerta del área tras un córner cerrado y definió para marcar el segundo gol de la "Tri" ante Alemania, desatando la celebración de los hinchas presentes en el MetLife Stadium.