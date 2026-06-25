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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Gonzalo Plata aprovechó un córner e instaló la sorpresa ante Alemania

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador ecuatoriano puso el 2-1.

Gonzalo Plata aprovechó un córner e instaló la sorpresa ante Alemania
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Ecuador hizo crecer la ilusión en la Copa del Mundo luego que Gonzalo Plata apareció en la puerta del área tras un córner cerrado y definió para marcar el segundo gol de la "Tri" ante Alemania, desatando la celebración de los hinchas presentes en el MetLife Stadium.

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