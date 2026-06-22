Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago1.8°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Haaland apuntó y con un zurdazo de primera estiró la ventaja de Noruega sobre Senegal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los vikingos anotaron el segundo gol en una contra letal.

Haaland apuntó y con un zurdazo de primera estiró la ventaja de Noruega sobre Senegal
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Noruega tuvo una contra letal ante Senegal y la finiquitó con un golazo de Erling Haaland, quien apuntó y soltó el zurdazo de primera el área para el 2-0 parcial, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Martin Odegaard metió la asistencia en el contragolpe y Haaland no dudó en rematar para superar al arquero Edouard Mendy (48').

Revisa el golazo de Haaland contra Senegal

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada