Haaland apuntó y con un zurdazo de primera estiró la ventaja de Noruega sobre Senegal

Noruega tuvo una contra letal ante Senegal y la finiquitó con un golazo de Erling Haaland, quien apuntó y soltó el zurdazo de primera el área para el 2-0 parcial, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Martin Odegaard metió la asistencia en el contragolpe y Haaland no dudó en rematar para superar al arquero Edouard Mendy (48').

Revisa el golazo de Haaland contra Senegal