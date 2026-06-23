Haaland sorprendió con su honestidad tras clasificar en el Mundial: Probablemente Francia nos ganará

La selección de Noruega aseguró su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras derrotar por un ajustado 3-2 a Senegal, en un encuentro correspondiente al Grupo I que tuvo a Erling Haaland como la gran figura.

El atacante de Manchester City lideró la victoria de su escuadra anotando dos goles. Sin embargo, tras el pitazo final, sus declaraciones en zona mixta se tomaron la pauta de los medios internacionales luego de ser consultado por el próximo partido ante Francia, donde se definirá al líder de la zona.

"No me importa demasiado ese partido con Francia. Probablemente nos ganarán y probablemente ganarán el torneo", expresó el artillero escandinavo con total sinceridad.

En esa misma línea, el goleador llamó a mantener los pies sobre la tierra respecto a las aspiraciones de su escuadra en la cita planetaria.

"Hay que ser realistas. No contemplamos ganar el Mundial. Hemos logrado pasar a la próxima ronda, lo cual es increíble", agregó el atacante.

Con este panorama, Noruega enfrentará al combinado galo con la clasificación ya asegurada, pero con la postura de su principal referente instalada en el debate deportivo.