La Moneda tras muerte de niño durante robo: "Asesinos como éstos no merecen clemencia"

El Presidente José Antonio Kast condenó el crimen ocurrido este martes por la madrugada un niño de 12 años perdió la vida tras quedar atrapado en el cinturón de seguridad del vehículo familiar, el cual fue robado mediante una violenta "encerrona" en la comuna de San Bernardo.

Los delincuentes arrastraron a la víctima por 3,3 kilómetros hasta dejar el automóvil abandonado en la intersección de calle Frida Kahlo con avenida Diego Portales.

"Hoy día es un día de sentimientos encontrados: por un lado vemos esta modificación legal y por otro lado lamentamos el asesinato de un joven víctima de la delincuencia. Un joven aparentemente asesinado por otros jóvenes, que iba en un vehículo junto a su familia, fue víctima de un portonazo y fue arrastrado por ese vehículo encontrando la muerte. Doce años. Doce años equivale más o menos a séptimo básico, que es donde uno se prepara para jugar, para tener amigos, para proyectarse en la vida. Esto es dramático", dijo el Jefe de Estado.

"Nosotros hemos estado trabajando en contra de la delincuencia. Las cifras han mejorado en temas de homicidios, de portonazos, de persecución de la acción penal, pero no hay cifra que supla el dolor de una familia, porque solo el asesinato de un niño hace que todas estas cifras para esa familia, para una nación, no lleguen a ningún destino porque el dolor no se calma", manifestó Kast.

"La pregunta es: ¿por qué otros niños han llegado a ser víctimas del crimen organizado? ¿Por qué otros niños han llegado a este nivel de violencia? Y la pregunta es: ¿dónde los perdimos? En algún momento fuimos perdiendo a nuestros hijos, a nuestros niños, en manos del crimen organizado", reflexionó.

Ministro Arrau: Tenemos que tomar conciencia como país y hacer cambios profundos

Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, suspendió la pauta de copamiento policial que tenía agendada en las cercanías de la estación de Metro Hospital El Pino y se constituyó de inmediato en el sitio del suceso.

En un punto de prensa, condenó con dureza el actuar de la banda criminal que —según las primeras indagatorias del Ministerio Público— estaría integrada por menores de edad que venían realizando un "tour delictual" por el sector sur de Santiago.

"Lo que ha ocurrido acá no es un hecho delictual más. Cuando hay un hecho tan brutal como lo que hemos visto, donde, en circunstancias tan violentas, delincuentes asesinos llevan a cabo este hecho, no solamente requiere las condolencias y el apoyo a las familias, sino que tiene que ser un llamado de atención a la sociedad, porque muchas veces normalizamos este tipo de situaciones. Tenemos que tomar conciencia como país y hacer cambios profundos en la actitud, en la forma en la cual enfrentamos a la delincuencia", manifestó Arrau.

Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se constituyó en el sitio del suceso. Foto: ATON

La autoridad enfatizó que el Ejecutivo dispondrá de todas las herramientas institucionales para apoyar al Ministerio Público y a las policías, que ya se encuentran periciando las cámaras de seguridad del entorno y el Cerro Quimey, lugar donde se halló el vehículo utilizado por los antisociales para cometer el atraco.

"Asesinos como estos no merecen ninguna clemencia, ni piedad, ni miramiento en la persecución policial, penal, y estoy seguro que todas las instituciones involucradas así lo harán. Nuestro compromiso efectivamente es total en seguir avanzando, en seguir apoyando precisamente al Ministerio Público, a las policías, a esclarecer estos hechos", remarcó el titular de Seguridad.

Señaló que "desde horas muy tempranas (ha estado) hablando con el general director de Carabineros y con el director de Orden y Seguridad, viendo cómo hacerse cargo de una investigación eficaz y de poner todos los medios disponibles para poder esclarecer prontamente los hechos".

"Esto no va a reparar el daño que se ha sufrido acá, pero al menos dará un poco más de tranquilidad a la comunidad", sostuvo Arrau.

Consultado respecto al estado de las diligencias y a los operativos de búsqueda terrestres y aéreos desplegados en la zona, optó por la cautela: "Se está trabajando con todos los medios posibles, por supuesto, recopilando antecedentes y se ha avanzado bastante. No voy a dar detalles de la investigación porque hoy día está en curso (...) Dar detalles muchas veces entorpece el proceso investigativo. Tengo que ser muy respetuoso de eso".

Pedido de presencia militar

Minutos antes, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (Partido Socialista), solicitó el despliegue de contingente militar para colaborar en labores preventivas en los sectores más vulnerables de la comuna, una petición que evoca los requerimientos levantados previamente por otros jefes comunales del país.

Ante esta urgencia, el ministro de Seguridad Pública evitó comprometer una respuesta afirmativa inmediata, limitándose a señalar que cualquier medida de esa envergadura requiere de una evaluación profunda y de una planificación estratégica dentro del sistema de seguridad vigente.

Búsqueda de los criminales

Intensas diligencias a cargo de unidades especializadas de Carabineros se desarrollan a esta hora en la zona sur de la capital para dar con el paradero de los cinco delincuentes que protagonizaron la violenta encerrona que cobró la vida del niño de 12 años.

El epicentro de los operativos se trasladó al sector de Cinco Pinos, un cuadrante residencial ubicado a aproximadamente un kilómetro del punto donde los antisociales dejaron abandonado el automóvil robado con el cuerpo del menor.

Efectivos del Departamento OS9 de Carabineros han concentrado sus patrullajes en las calles y pasajes de dicha zona tras reconstruir cronológicamente el trayecto de fuga de los asaltantes, quienes escaparon presuntamente hacia los faldeos del Cerro Quimey.

Nuevos antecedentes de las víctimas

Con el correr de las horas se han conocido también antecedentes más profundos respecto a la identidad y el origen de las víctimas.

El padre del niño fallecido es un ciudadano de nacionalidad argentina que se encuentra radicado desde hace varios años en Chile.

De acuerdo con los datos recabados por la policía, el hombre había viajado el fin de semana a Argentina junto al menor de 12 años para reencontrarse con sus otros hijos.

El desenlace fatal se gatilló tras una confusión vial: cuando venían viajando de regreso con destino a su hogar en la comuna de Puente Alto, el conductor se equivocó de salida en la autopista, tomando por error la variante de Catemito, punto exacto donde fueron emboscados y encañonados por la banda delictual.

Tras prestar las primeras declaraciones y recibir contención en las dependencias de la 14ª Comisaría de San Bernardo, los familiares se trasladaron durante la mañana hasta las dependencias del Servicio Médico Legal (SML) para retirar los restos del pequeño y proceder con las ceremonias fúnebres.