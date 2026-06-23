Fundación: La pobreza a una de las crisis más serias que tiene el país

El presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Rodrigo Jordan, afirmó en Cooperativa que la pobreza representa una de las crisis más profundas del país, y la vinculó directamente con el aumento de la inseguridad y el avance del narcotráfico en los barrios más desprotegidos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ingeniero civil de industrias analizó los resultados de un reciente estudio de la alianza "Comunicación y Pobreza" y Cadem, destacando que existe una coincidencia inédita entre la percepción ciudadana y los datos de la encuesta Casen, ya que la mayoría de los consultados estima que entre cuatro y cinco millones de personas viven en condición de pobreza.

"Estamos hablando que una de cada cinco (personas) vive en pobreza en Chile y, por tanto, es una necesidad urgente. Es de las crisis más serias que tiene el país. La gente lo identifica con el tema del empleo o con seguridad, pero son todas finalmente derivaciones de una situación de pobreza que vive la gente", aseveró.

Jordan recordó que "al final del régimen de la dictadura, al principio de la democracia, había alrededor de 40% de pobreza y se bajó violentamente a niveles de 15% o 16%, dependiendo de las metodologías. También se decía que Chile era de los pocos países que había cumplido con la meta del milenio".

"Pero por ahí por el 2006-2008, la pobreza se hizo refractaria a todas las intenciones de superarla y quedó pegada ahí: no bajaba. Había que adecuar las metodologías pero seguimos pegados en el 17% porque es la pobreza más dura, que es muy difícil de hacerlo", matizó.

"La estructura del Estado no facilita el proceso de superación"

Jordán enfatizó que un 83% de los consultados en el citado estudio cree que el narcotráfico ha ganado terreno en los barrios más vulnerables como consecuencia de una estructura estatal fragmentada

En ese sentido, el ingeniero aseguró que "la estructura del Estado no facilita el proceso de superación de la pobreza porque los temas de vivienda, salud y seguridad los ven ministerios separados y no se hace una mirada sistémica" del problema.

"Lamentablemente esto no es culpa de nadie, es parte de la estructura que tenemos", concluyó.

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