Haití sorprendió a Marruecos con un golazo de taco de Lenny Joseph

Haití sorprendió a Marruecos en los primeros compases del partido en Atlanta, en el cierre del Grupo C del Mundial 2026, con un golazo de taco de Lenny Joseph.

La anotación de Joseph es la primera para Haití en una Copa del Mundo después de 52 años. La última vez fue un 23 de junio de 1974, en el Mundial de Alemania, anotado por Emmanuel Sanon contra Argentina.

Revisa el taconazo de Joseph: