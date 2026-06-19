Harry Kane tras igualar histórica marca de Beckham: "Es alucinante"

El delantero inglés Harry Kane llegó a los 115 partidos con el combinado de los "Tres Leones" en la victoria 4-2 ante Croacia por el Mundial de Norteamérica, marca que ahora comparte con David Beckham, lo que le parece "alucinante" ya que el exjugador de Manchester United y Real Madrid era su ídolo.

Con este hito, el atacante entró al podio de apariciones con Inglaterra, siendo superado por Wayne Rooney, que tiene 120 encuentros y Peter Shilton, que vistió la camiseta en 125 ocasiones.

En declaraciones al programa "Lions Den" de English Football, Kane admitió la ilusión que le hizo que Beckham se pusiera en contacto con él antes y después del partido contra los croatas.

"David Beckham fue mi ídolo durante mi infancia, era un héroe para mí, era de la misma zona, Chingford, fuimos a la misma escuela, así que simplemente era mi ídolo", resaltó.

"Tener el mismo número de partidos internacionales que él es bastante alucinante, para ser honesto, y no le doy mucha importancia a estas cosas, simplemente paso a lo siguiente y es algo que, sin duda, tendré en cuenta cuando me detenga a reflexionar sobre ello", dijo.

"David me envió una nota de voz muy amable ayer antes del partido y luego después del partido, felicitándome por llegar a los 115 partidos internacionales y dijo que sabe lo difícil que es ser tan constante y conseguir tantas convocatorias, así que fue muy amable de su parte y también les deseó lo mejor a todos los chicos", agregó.

También se mostró encantado con la unión que hubo con los aficionados y eligió como uno de los grandes momentos cuando cantaron junto a la grada el tema de Oasis "Wonderwall".

"Ese fue uno de mis momentos favoritos con la camiseta de Inglaterra, y especialmente en un torneo importante", admitió Kane. "Sé que es solo el primer partido y no nos estamos dejando llevar por la euforia, pero esa conexión emocional con los aficionados. Sabemos lo mucho que significa para ellos. Creo que ellos ven lo mucho que significa para nosotros".

"Tenemos esa conexión ahora mismo, pero ese momento, cantando "Wonderwall" en el estadio, todo el mundo se sabía la letra, y eso fue un momento realmente especial, en mi opinión", resaltó.

"Para ser el primer partido, es genial contar con ese tipo de apoyo de todos, y sabemos que en casa es igual. Sabemos que habrá mucha cerveza volando por los aires, al ser un partido nocturno, así que nos encanta eso", agregó.

Inglaterra enfrentará a Ghana el 23 de junio en Boston y cerrará la fase de grupos ante Panamá el 27 en Nueva Jersey.