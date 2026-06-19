Presidente Kast anunció proyecto para fortalecer las policías: "No hay libertad sin seguridad"

El Presidente José Antonio Kast anunció este viernes el envío de un proyecto para fortalecer las policías en Chile, esto en el marco del 93° aniversario de la Policía de Investigaciones (PDI).

"No hay libertad sin seguridad", afirmó el Mandatario, destacando que los resultados de la PDI reflejan, a su juicio, "la prueba de que el Estado de Chile sí puede ganar la batalla cuando actúa con método, con tecnología, con coraje y, como usted lo ha señalado, en una amplia coordinación con los distintos poderes del Estado".

En la instancia, el Presidente además comprometió el envío de un proyecto de ley de fortalecimiento de las policías, iniciativa que será ingresada al Congreso y que buscará reforzar las capacidades operativas y legales de las instituciones policiales.

La autoridad no entregó detalles específicos sobre el contenido del proyecto, pero sí confirmó que se trata de una de las prioridades legislativas del Ejecutivo en materia de seguridad.

Cifras del 2025

Durante la ceremonia, el organismo informó la intervención de 101 organizaciones criminales y 849 bandas delictuales durante 2025.

El balance fue entregado por el director general de la PDI, Eduardo Cerna, quien detalló además la detención de más de 39 mil personas por distintos delitos en todo el país. A esto se suma la incautación de más de 33 toneladas de drogas, entre ellas clorhidrato de cocaína, cocaína base, marihuana procesada y heroína, además del decomiso de 1.444 armas de fuego.

La institución también reportó la recuperación de bienes vinculados al lavado de activos por más de 20 mil millones de pesos, en el marco de investigaciones contra estructuras criminales complejas. Entre los operativos destacados del periodo figuran "Imperio,Tridente,Tokyo" y "Orión 4", este último relacionado con delitos de explotación sexual infantil.

En materia de control migratorio, la PDI informó la realización de más de 2.590 fiscalizaciones a nivel nacional, junto con 5.600 reconducciones a nivel fronterizo y 1.800 expulsiones, tanto administrativas como judiciales.

Según explicó Cerna, las cifras están basadas "en un trabajo de inteligencia policial previo que implica un diagnóstico territorial y análisis e identificación de los movimientos de extranjeros irregulares al interior del territorio nacional".

Respaldo del Gobierno y anuncio legislativo

La ceremonia contó además con la participación del Presidente, José Antonio Kast, quien valoró los resultados expuestos por la institución y entregó respaldo a su labor en el marco de la estrategia de seguridad del Gobierno.

"No hay libertad sin seguridad", afirmó el Mandatario, destacando que los resultados de la PDI reflejan, a su juicio, "la prueba de que el Estado de Chile sí puede ganar la batalla cuando actúa con método, con tecnología, con coraje y, como usted lo ha señalado, en una amplia coordinación con los distintos poderes del Estado".

En la instancia, el Presidente además comprometió el envío de un proyecto de ley de fortalecimiento de las policías, iniciativa que será ingresada al Congreso y que buscará reforzar las capacidades operativas y legales de las instituciones policiales.

La autoridad no entregó detalles específicos sobre el contenido del proyecto, pero sí confirmó que se trata de una de las prioridades legislativas del Ejecutivo en materia de seguridad.