Gobierno ingresará reforma al Sistema de Admisión Escolar la próxima semana: Plantea modelo "mixto"

El Gobierno alista para la próxima semana la presentación del proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE) a un modelo mixto -es decir, que contemple tanto la selección voluntaria como aleatoria de alumnos a colegios públicos y subvencionados-, con el fin de "reintroducir el valor del mérito y el desempeño escolar".

La reforma al SAE -implementado durante el Gobierno de Gabriel Boric- se da tras múltiples críticas de políticos y expertos por la forma en que funciona en la actualidad, basada en selecionar al azar el cupo de los estudiantes a los recintos educacionales; proceso al que sus detractores dieron el calificativo de "tómbola".

Ante ello, el Ejecutivo busca mejorar el sistema añadiendo la asignación voluntaria -considerando criterios como rendimiento y la asistencia del alumno, más la realización de entrevistas- en los establecimientos con alta demanda.

Para el resto de los recintos y vacantes remanentes, en tanto, se mantendrá la de tipo aleatoria.

Ambos mecanismos, contemplados para funcionar de manera complementaria, serán administrados a través de una plataforma del Ministerio de Educación. Sin embargo, más detalles de la reforma se conocerán una vez que sea presentada en el Congreso.

Comisión de Educación valora cambios y se abre al debate

En la Comisión de Educación de la Cámara Baja, donde será ingresada la iniciativa, los diputados que la integran se muestran abiertos al debate.

"Valoramos profundamente que el Gobierno esté avanzando para terminar con la famosa tómbola y volver a poner el mérito y el esfuerzo en el centro de nuestro sistema educativo. Lo más importante es poder devolver a los padres la posibilidad de elegir", destacó el RN Ricardo Neumann.

Por su parte, el diputado DC Héctor Barría afirmó que "en muchas partes, las familias piden hacer algunas mejoras y reformas. No (significa) caer, por supuesto, en la arbitrariedad ni en el pituto, pero cuando se trata de reforzar el ingreso a colegios y liceos emblemáticos a partir de séptimo básico, parece, en principio, una medida adecuada".

"Es algo que estamos dispuestos a revisar", sostuvo.

Acción Educar: "Cualquier reforma debe considerar abrir una etapa previa al SAE que sea voluntaria"

La Fundación Acción Educar realizó un análisis al proceso de admisión 2026, el cual demostró que solo la mitad de los postulantes logró acceder a su primera preferencia y que uno de cada cuatro no quedó en ninguna de sus opciones.

"El SAE no cumplió su promesa de reducir la segregación escolar y, diez años después, lo que tenemos es un sistema donde el azar determina el futuro educativo de miles de niños", acusó la directora de estudios de la fundación, Francisca Espinoza.

"Eso no es un sistema que respeta de verdad la libertad de elegir. Por eso creemos que cualquier reforma debe considerar abrir una etapa previa al SAE, voluntaria y dentro de la misma plataforma, donde los colegios que así lo requieran puedan llevar su propio proceso de admisión", exhortó.

"Se trata de dar a los establecimientos la capacidad de ordenar y seleccionar los criterios de priorización que les hagan sentido dentro del SAE, incluyendo el mérito académico entre ellos", cerró Espinoza.