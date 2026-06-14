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Histórico: Livano Comenencia marcó ante Alemania el primer gol de Curazao en un Mundial
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
"La Ola Azul" sorprendió al anotar durante el primer tiempo.
"La Ola Azul" sorprendió al anotar durante el primer tiempo.
Curazao marcó un hito en su debut mundialista absoluto, pues anotó su primer gol para el 1-1 parcial nada menos que frente a Alemania, por el Grupo E.
Al minuto 20 Livano Comenencia cazó un balón suelto para rematar a portería y vencer a Manuel Neuer, ayudado por un leve desvío en el camino.