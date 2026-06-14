Histórico: Livano Comenencia marcó ante Alemania el primer gol de Curazao en un Mundial

Curazao marcó un hito en su debut mundialista absoluto, pues anotó su primer gol para el 1-1 parcial nada menos que frente a Alemania, por el Grupo E.

Al minuto 20 Livano Comenencia cazó un balón suelto para rematar a portería y vencer a Manuel Neuer, ayudado por un leve desvío en el camino.