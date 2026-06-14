Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago21.1°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Histórico: Livano Comenencia marcó ante Alemania el primer gol de Curazao en un Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"La Ola Azul" sorprendió al anotar durante el primer tiempo.

Histórico: Livano Comenencia marcó ante Alemania el primer gol de Curazao en un Mundial
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Curazao marcó un hito en su debut mundialista absoluto, pues anotó su primer gol para el 1-1 parcial nada menos que frente a Alemania, por el Grupo E.

Al minuto 20 Livano Comenencia cazó un balón suelto para rematar a portería y vencer a Manuel Neuer, ayudado por un leve desvío en el camino.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada