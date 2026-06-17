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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Hubo repetición: Inglaterra tomó la delantera tras gol de Harry Kane de penal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de Bayern Munich convirtió un lanzamiento penal que anteriormente tuvo que ser repetido por llamado del VAR.

Hubo repetición: Inglaterra tomó la delantera tras gol de Harry Kane de penal
 EFE
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Harry Kane estrenó su cuota goleadora en el duelo entre Inglaterra y Croacia por el Grupo L del Mundial de Norteamérica tras poner el 1-0 mediante un penal cobrado tras una falta de Luka Modric a Noni Madueke.

La conquista no estuvo exenta de complicaciones para el artillero de Bayern Munich, ya que el portero croata Dominik Livakovic contuvo su primer lanzamiento.

Sin embargo, la revisión del VAR demostró que el guardameta no contaba con sus pies en la línea del arco, obligando a repetir la pena máxima, que el atacante en su segunda oportunidad mandó el balón al fondo de la red, aventajando a los ingleses.

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