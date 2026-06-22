Inglaterra quiere ratificar ante Ghana su condición de favorito en el Mundial 2026

Inglaterra enfrenta este martes a Ghana en el Gillette Stadium de Foxborough, desde las 16:00 horas (20:00 GMT), en la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en donde el cuadro británico pretende ratificar su condición de favorito.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel tuvo un debut convincente ante Crocia y espera dominar a los africanos para adueñarse del liderato en el Grupo L y acercarse a la ronda de 16avos de final.

En el triunfo ante Crocia, la figura fue Harry Kane, autor de un doblete, quien espera seguir sumando anotaciones en Copas del Mundo.

Kane tiene 10 goles en Mundiales, igualado con Gary Lineker, y en caso de anotar ante los africanos, se convirtirá en el máximo artillero de los "Tres Leones" en la historia del torneo.

La formación inglesa será con Jordan Pickford; Nico O'Reilly, Reece James, Ezri Konsa (o Marc Guéhi), John Stones; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Marcus Rashford, Noni Madueke y Harry Kane.

Ghana, por su lado, debutó con un triunfo ante Panamá, aunque dejó dudas por su rendimiento: Solo tuvo el 35 por ciento de posesión, dos remates al arco y el solitario gol de Caleb Yirenkyi en el tiempo agregado.

La novedad será el retorno Thomas Partey. Como jugarán en Estados Unidos, el técnico Carlos Queiroz podrá contar con el volante, al que Canadá le negó la entrada al país la semana pasada para el duelo con Panamá en Toronto.

La oncena de Ghana será con enjamin Asare; Marvin Senaya, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Antoine Semenyo, Thomas Partey; Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana y Jordan Ayew.

El duelo será arbitrado por el hondureño Saíd Martínez.

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