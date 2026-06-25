Inglés Spence explicó por qué no saludó a Thomas Partey: "Mis creencias guían mis decisiones"

El empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 dejó una fuerte polémica antes del inicio del partido, cuando el lateral inglés Djed Spence evitó darle la mano a Thomas Partey durante el saludo protocolar.

El episodio ocurrió pocas horas después de que se ratificara que el mediocampista ghanés enfrenta un proceso judicial por cargos de agresión sexual, situación que marcó el contexto de la previa del encuentro disputado en el Gillette Stadium de Boston.

Tras el partido, Spence explicó públicamente su decisión y sostuvo que actuó de acuerdo con sus convicciones personales. "Tengo mis creencias y vivo según ellas. Mi fe guía mis decisiones y sé lo que mis escrituras me enseñan. La gente es libre de interpretar lo que pasó como quiera, pero no voy a entrar en detalles ni explicarme", afirmó.

El defensor también ofreció disculpas a quienes se sintieron molestos por su gesto, aunque remarcó que debía ser fiel a sus principios. "Respeto a todo el mundo, pero también tengo que ser fiel a mis convicciones", señaló, mientras la acción generó críticas de ex jugadores como Patrice Evra y Rio Ferdinand.

Partey, por su parte, respondió en redes sociales y evitó profundizar la confrontación. "Me he declarado no culpable porque creo en mi inocencia y confío en el proceso para demostrarlo. Elijo enfocarme en lo que puedo controlar, jugar con el corazón", escribió el futbolista de Ghana.