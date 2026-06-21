Japón goleó y eliminó a Túnez en el partido número 1.000 de los Mundiales

La selección de Japón goleó por 4-0 a Túnez en el partido 1.000 de las Copas Mundiales de fútbol para subir al segundo lugar del grupo F, sellando de paso la eliminación tunecina a falta de un partido de la primera ronda.

Los "Samuráis Azules" cumplieron con los pronósticos y pasaron por encima de las "Águilas de Cartago", que sucumbieron con goles de Daichi Kamada, Junya Ito y un doblete de Ayase Ueda pese a la llegada del técnico francés Hervé Renard en lugar del destituido Sabri Lamouchi .

La escuadra nipona salió a proponer el partido y en el minuto 4 tomó ventaja con el gol de Kamada tras el pase de Keito Nakamura. Luego de la tempranera apertura de la cuenta, los asiáticos impusieron condiciones con dominio en la mitad de la cancha.

A los 9', Kamada pisó el área con peligro y Túnez se salvó con una oportuna aparición del zaguero Dylan Bronn. Un minuto después fue el guardameta Aymen Dahmen quien evitó el gol.

Túnez hizo ajustes, su línea de cinco defensas detuvo a los japoneses, pero a los 31' llegó el 2-0 con un derechazo al ángulo de Ueda desde fuera del área, con asistencia de Kou Itakura.

Japón bajó el ritmo en el cierre de la primera mitad, aunque comenzó el segundo tiempo con el control de la posesión y a los 69' Ueda aprovechó un error de Mohamed Ben Hmida y habilitó a Ito para el 3-0.

En el minuto 84 los asiáticos pusieron el 4-0 con un cabezazo de Ueda para confirmar el cómodo y amplio triunfo que les permite alcanzar los cuatro puntos, los mismos de Países Bajos, que lidera el grupo por diferencia de gol gracias a su previo 5-1 sobre Suecia, que suma tres unidades.

Con Túnez ya sin opciones, la última jornada será crucial para definir el reñido Grupo F: Japón y Suecia tendrán una "final" para tratar de no depender de los cupos a los mejores terceros, mientras los neerlandeses buscarán mantener el liderato frente a los tunecinos.