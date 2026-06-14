Japón y Países Bajos firmaron empate en intenso inicio del Grupo F

Japón logró un agónico empate 2-2 ante Países Bajos en el AT&T Stadium por la primera jornada del Grupo F del Mundial de Norteamérica.

Virgil Van Dijk abrió la cuenta para la "Naranja Mecánica" a los 50' tras un gran cabezazo que Zion Suzuki no logró atajar.

El conjunto nipón emparejó las acciones después de que un remate de Keito Nakamura (57'), que se desvió en Jan Paul Van Hecke, encontrara el fondo de la red, poniendo el 1-1 transitorio.

El cuadro europeo se puso nuevamente en ventaja tras un gran remate cruzado de Crysencio Summerville (64').

Sin embargo, en la agonía, un golpe de cabeza de Koki Ogata rebotó en Daichi Kamada (87') y logró la igualdad 2-2 definitiva entre las selecciones.

La primera fecha del Grupo F culminará este mismo domingo con el partido entre Suecia y Túnez a las 22:00 horas de Chile (02:00 GMT).