Quiroz: Demostramos que en Chile se pueden hacer cambios estructurales por el bien del país

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional, la que calificó como "la más importante procrecimiento de los últimos 30 años", y se manifestó optimista ante la revisión del Tribunal Constitucional a los requerimientos ingresados por la oposición.

"Estamos muy conformes y contentos de haber podido demostrar que en Chile se pueden hacer cambios estructurales por el bien del país. Respetamos la labor del TC y estamos muy tranquilos de que las propuestas aprobadas en el cuerpo legal no vulneran nuestra Constitución", afirmó el secretario de Estado a El Mercurio.

En ese sentido, afirmó que se encuentra tranquilo en caso de sufrir un revés porque "el proyecto igualmente cumple su propósito".

Quiroz destacó que la aprobación de la reforma se da en el contexto de un récord en proyectos de inversión, ajustes de gastos por US$ 2.000 millones, ingresos extraordinarios en cobre, y el primer Imacec positivo en junio; sumado, a la reforma del mercado de capitales, que espera tener lista en diciembre para cerrar un trimestre "muy dinámico".

"Cuando partimos, teníamos que hacer un levantamiento de la situación que encontramos, transmitir la necesidad de enmendar el rumbo fiscal, con un déficit efectivo medido en 12 meses de 2,8% del PIB. Vamos en 2,3% y bajando, muy bien encaminados", señaló el líder de la billetera fiscal.

En esa línea, planteó que "la primera mitad del año fue bien compleja; la subida del petróleo, del diésel, las capturas pesqueras cayeron dos dígitos, la minería también registró caídas muy pronunciadas. Pero este segundo semestre va bien encaminado, a partir de la Ley de Reconstrucción y de otras medidas que impulsamos desde el primer día. Sembramos retomar la estabilidad fiscal y una gestión muy activa en aprobación de permisos".

"En los últimos 12 meses se han aprobado proyectos por cerca de US$ 50 mil millones, todo un récord. Esa es la siembra; la cosecha será la inversión de mañana", aseveró.

Respecto a la exención de contribuciones a mayores de 65 años, uno de los puntos polémicos de la megarreforma, apuntó que beneficia a 200.000 propietarios: "Nos gusta la libertad. Creemos que las personas que han trabajado toda una vida y han pagado sus impuestos no corresponde cobrarles de nuevo por la vivienda que han vivido toda una vida".

Con la aprobación de la iniciativa tributaria, el ministro de Hacienda destacó que en el país "se pueden hacer cambios estructurales muy importantes y en tiempo récord. La única lección que saco es de optimismo".

"Tuvimos muchas conversaciones y algo ganado es captar mejor las sensibilidades. Hay espacios para hacer cosas junto hacia adelante, de todas maneras. Lo importante es que siempre fuimos recogiendo ideas", valoró Quiroz, respecto al acuerdo que se llegó con senadores PPD en cuanto a la invariabilidad, que después se cayó, pero que con su aporte "quedó algo mucho más sólido".

Igualmente, celebró las propuestas del Partido de la Gente: "Hemos tomado muy en serio al PDG (...) Me entiendo muy bien con Franco Parisi, exvicedecano de la Facultad de Economía de la Chile. Entre economistas nos entendemos".

"Los inversionistas están valorando mucho los cambios"

Quiroz manifestó su optimismo económico y afirmó que "los inversionistas están valorando mucho los cambios. Las inversiones de capitales, programadas para el próximo quinquenio, están mostrando cifras récord. La recuperación más rápida va a venir por el área de la construcción, con la exención del IVA a la compra de la primera vivienda, el regreso del DFL2 con impuesto único de 5% en el arriendo de departamentos de hasta 90m2. También se está aprobando muy rápido en el Congreso la ley de subsidio a la tasa de interés que se extiende hasta viviendas de 6 mil UF, que va a bajar las tasas de interés del 4% al 3% y va a permitir que la gente compre con pie del 10%".

El ministro explicó que la tasa de crecimiento de la inversión debería estar entre 7 y 8 por ciento para el próximo año, afirmando que la construcción "es el rubro que más rápido se puede recuperar y comenzar a generar empleo".

"Otros sectores van a reaccionar rápido. La Ley de Reconstrucción contiene, por ejemplo, cambios muy relevantes para relocalización de la industria salmonera, que se esperaban hace más de 15 años. Todo eso hará que el próximo año tengamos una tasa de crecimiento bastante atractiva", aseguró.

Con todo, Quiroz estimó que el año económico no terminará cerca del 2%, pero culminará "con la economía creciendo muy dinámicamente y eso se extrapola al próximo año".

En cuanto al presupuesto 2027, apuntó que "buscamos que el gasto crezca en una tasa inferior al PIB para generar un espacio donde rápidamente podamos converger a un equilibrio primario. Queremos que el gasto crezca entre 0 y 1% en el próximo presupuesto, no más".

Reforma al mercado de capitales

Quiroz también abordó la reforma al mercado de capitales que espera tener lista para diciembre y con la que busca que "vuelva a haber en Chile un mercado de capitales que aspire a ser centro financiero regional".

"Eso pasa por una serie de cambios, como que vuelvan al mercado las empresas medianas, que prácticamente desaparecieron por el impuesto a la ganancia de capital. Significa hacer más atractiva la compra de bonos chilenos a inversionistas extranjeros; aspirar a menos tasas de interés; tener algunos instrumentos tributarios para una bolsa especial con empresas de innovación, como Canadá o Australia. Eso combina con esta Ley de Reconstrucción, que potencia a las industrias exportadoras basadas en el conocimiento", detalló.

Respecto a este plan, se mostró optimista en cuanto a la reacción de la oposición: "No veo por qué en el futuro próximo no podemos estar de acuerdo. No hubo acuerdo (en megarreforma) en el Senado en temas tributarios, pero hubo en otros temas. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, las medidas de contención de gasto se aprobaron con 119 de 155 votos. Creo que vamos a tener bastantes más puntos de acuerdo en el mercado de capitales".

Por otro lado, explicó que sus expectativas a largo plazo van hacia la administración de activos: "No tiene ningún sentido tener, por ejemplo, un 5% en Aguas Andinas. Hoy hay otros desafíos. Con eso vamos a reconstruir un fondo extra para los daños de los temporales".