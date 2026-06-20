Japón y Túnez harán historia al jugar el partido 1.000 en la Copa del Mundo

Japón y Túnez se enfrentarán en la medianoche de este sábado (04:00 GMT) en Monterrey, México, en la segunda fecha del Grupo F del Mundial, un duelo que quedará en la historia por una tremenda estadística: Será el partido número 1.000 en la historia de la Copa del Mundo.

En lo deportivo, los nipones afrontan el duelo como favoritos, tras el intenso empate 2-2 en el debut con Países Bajos.

Los japoneses son, en principio, superiores gracias a su velocidad y dinámica en el medio campo, que es liderado por Takefusa Kubo, quien se distingue por el desequilibrio que provoca en las defensas rivales y su visión para romper líneas.

La posible formación japonesa será con Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Tsuyoshi Watanabe; Daichi Kamada, Kaishu Sano, Keito Nakamura, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Takefusa Kubo; Ayase Ueda.

Túnez, por su lado, llega en un momento inestable. Perdió por 5-1 el debut ante Suecia, siendo destituido el técnico Sabri Lamouchi. Su reemplazo será Hervé Renard, en un intento desesperado por recuperar el rumbo en el Mundial.

La oncena que usará el debutante DT será con Mouhib Chamakh; Ali Abdi, Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik, Amine Ben Hamida; Rani Khedira, Ellyes Skhiri, Anis Slimane, Hannibal Mejbri; Elias Saad.

El duelo será arbitrado por el rumano Istvan Kovacs.

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