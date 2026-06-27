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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Jude Bellingham y Harry Kane adelantaron a Inglaterra ante Panamá

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos jugadores conectaron tras un centro desde el sector izquierdo.

Jude Bellingham y Harry Kane adelantaron a Inglaterra ante Panamá
 EFE
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Jude Bellingham y Harry Kane se encargaron de adelantar a Inglaterra sobre Panamá en el duelo en el MetLife Stadium, para cerrar el Grupo L del Mundial 2026.

Revisa los goles de Bellingham y Kane para Inglaterra ante Panamá: 

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