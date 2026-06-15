La bailada celebración de Costa de Marfil tras triunfo ante Ecuador en el Mundial 2026

Costa de Marfil venció agónicamente 1-0 a Ecuador por el Grupo E del Mundial de Norteamérica con la solitaria anotación de Amad Diallo, delantero de Manchester United, que sentenció el primer triunfo del conjunto africano en la cita planetaria desde Brasil 2014.

Tras el encuentro, los jugadores marfileños desataron la algarabía en el camarín, la cual quedó registrado en un video subido por la cuenta oficial de los "Elefantes" en Instagram.